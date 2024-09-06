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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1793 года MW (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 10 грошей 1793 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 10 грошей 1793 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 4,48 гр
  • Чистого серебра (0,054 oz) 1,68 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 875,779

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1793
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1793 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2600 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (3)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 165 PLN
Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе Frühwald - March 19, 2023
Продавец Frühwald
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе Tempus - February 22, 2021
Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе Tempus - February 22, 2021
Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Польша 10 грошей 1793 MW на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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