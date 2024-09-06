10 грошей 1793 года MW (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1793 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2600 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

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