Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1793 года MW (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Dawid Janas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 4,48 гр
- Чистого серебра (0,054 oz) 1,68 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 875,779
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 10 грошей
- Год 1793
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1793 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2600 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
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Продавец Frühwald
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
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Дата 22 февраля 2021
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
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Дата 16 января 2021
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Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность VF
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Где продать?
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