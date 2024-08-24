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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1793 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1793 MV
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 6

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1793 Тарговицкий Серебро
Средняя цена 5000 $
Продажи
0 144
Аверс
Реверс
Талер 1793 Тарговицкий Медь
Средняя цена 5900 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV
Средняя цена 430 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1793 MV
Средняя цена 280 $
Продажи
0 127
Аверс
Реверс
10 грошей 1793 MW
Средняя цена 85 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
Шеляг 1793 CLM Гданьский Серебро
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 14

Медные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1793 MV
Средняя цена 90 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
1 грош 1793 EB
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 1793 MV
Средняя цена 45 $
Продажи
0 42
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