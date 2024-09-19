Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1793 года MV (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik
Техническая информация
- Металл Серебро (606)
- Вес 9,32 гр
- Чистого серебра (181,5848 oz) 5647,92 гр
- Диаметр 29 - 30 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 773,552
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1793
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1793 года со знаком MV. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8000 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2021.
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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