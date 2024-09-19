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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1793 года MV (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1793 года MV - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1793 года MV - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Серебро (606)
  • Вес 9,32 гр
  • Чистого серебра (181,5848 oz) 5647,92 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 773,552

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1793
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1793 года со знаком MV. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8000 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
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  • Numedux (3)
  • Rzeszowski DA (3)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (11)
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 775 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность UNC
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1793 MV на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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