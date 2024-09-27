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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Двузлотовка (8 грошей) Станислава II Августа - Польша

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Двузлотовка (8 грошей) 1766

Без номинала
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1766 FS 1,742,000 R6 0 6
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Двузлотовка (8 грошей) 1766-1782

Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1766 FS 1,742,000 0 571766 1,742,000 R7 0 81767 FS 207,000 R2 0 281768 FS 2,095,000 1 991768 IS 2,095,000 0 421769 IS 140,227 R3 0 131770 IS 359,089 R2 0 301771 IS 275,429 R2 0 281772 IS 200,996 R2 0 181772 AP 200,996 R2 0 61773 AP 66,610 R3 0 101774 AP 376,444 R1 0 181774 EB 376,444 R2 0 101775 EB 488,615 R1 0 221776 EB 570,291 R1 0 371777 EB 366,236 R1 0 151778 EB 290,090 R2 0 91779 EB 220,224 R2 0 71780 EB 109,316 R2 0 111781 EB 200,102 R2 0 161782 EB 195,456 R2 0 16
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Двузлотовка (8 грошей) 1783-1785

Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1783 EB 207,504 R2 0 271783 EB Волосы справа от шеи - R8 0 01784 EB 179,495 R2 0 141785 EB 78,414 R2 0 10
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Двузлотовка (8 грошей) 1787-1794

Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1787 EB 841,539 R1 0 631788 EB 742,124 R1 0 631789 EB 851,546 R1 0 711790 EB 585,379 R1 0 411791 EB 916,811 R1 0 631792 EB 1,612,000 R 0 571792 MV 1,612,000 R1 0 451793 MV 773,552 R1 0 311794 MV Надпись 41 3/4 884,156 R2 0 73
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Двузлотовка (8 грошей) 1794-1795

Восстание Костюшко
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1794 MV Надпись 42 1/4 1,340,977 R3 0 861795 MV Надпись 42 1/4 250,946 R1 0 38
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