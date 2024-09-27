Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1771 года IS (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,627)
- Вес 9,35 гр
- Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
- Диаметр 29 - 30 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 275,429
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1771
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1771 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 522 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4600 PLN. Торги состоялись 8 июня 2013.
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
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Дата 9 июня 2022
Сохранность F
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Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
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Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
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Продавец Numedux
Дата 24 марта 2019
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
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Дата 29 сентября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
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Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
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