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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1771 года IS (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1771 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1771 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,627)
  • Вес 9,35 гр
  • Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 275,429

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1771
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1771 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 522 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4600 PLN. Торги состоялись 8 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
418 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность F
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе Numedux - November 15, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе Numedux - November 15, 2021
Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе Numedux - March 24, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе Numedux - March 24, 2019
Продавец Numedux
Дата 24 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS на аукционе Russiancoin - December 22, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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