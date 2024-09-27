Двузлотовка (8 грошей) 1771 года IS (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1771 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 522 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4600 PLN. Торги состоялись 8 июня 2013.

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