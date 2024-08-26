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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1771 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1771 IS Фигура короля
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1771 IS
Средняя цена 350 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1771 IS
Средняя цена 530 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Ползлотек (2 гроша) 1771 IS
Средняя цена 150 $
Продажи
0 11

Медные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1771 G
Средняя цена 150 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 грош 1771 g
Средняя цена 250 $
Продажи
0 11

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1771 Пробный
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
Полталера 1771 Пробные Медь
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Полталера 1771 Пробные Серебро
Средняя цена 5500 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1771 Пробная Медь
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1771 Пробная Серебро
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1771 Пробная Золото
Средняя цена 24000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1771 Пробная
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1771 Пробная
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Ползлотек (2 гроша) 1771 Пробный Монограмма печатная Медь
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Ползлотек (2 гроша) 1771 Пробный Монограмма печатная Серебро
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Ползлотек (2 гроша) 1771 Пробный Монограмма прописная Медь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Ползлотек (2 гроша) 1771 Пробный Монограмма прописная Серебро
Средняя цена 4400 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Ползлотек (2 гроша) 1771 FIDEM SERVAT С венком
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Ползлотек (2 гроша) 1771 FIDEM SERVAT
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Сребреник (1 грош) 1771 Пробный Монограмма печатная
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Сребреник (1 грош) 1771 Пробный Монограмма прописная
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 грош 1771
Средняя цена
Продажи
0 1
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