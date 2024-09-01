Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный Талер 1771 года (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Вес 20,33 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Талер
- Год 1771
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Талер 1771 года. Это undefined монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 277 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 70000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2009
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC PL
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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