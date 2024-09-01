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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный Талер 1771 года (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Пробный Талер 1771 года - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Пробный Талер 1771 года - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Вес 20,33 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1771
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Талер 1771 года. Это undefined монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 277 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 70000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.

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Польша Талер 1771 (Пробный) на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Талер 1771 (Пробный) на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша Талер 1771 (Пробный) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Талер 1771 (Пробный) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
16160 $
Цена в валюте аукциона 70000 PLN
Польша Талер 1771 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Талер 1771 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1771 (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Талер 1771 (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1771 (Пробный) на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша Талер 1771 (Пробный) на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1771 (Пробный) на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Польша Талер 1771 (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1771 (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Польша Талер 1771 (Пробный) на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1771 (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Талер 1771 (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1771 (Пробный) на аукционе Stack's - August 19, 2009
Польша Талер 1771 (Пробный) на аукционе Stack's - August 19, 2009
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2009
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1771 (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1771 (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC PL
Цена
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Польша Талер 1771 (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1771 (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1771 (Пробный) на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Талер 1771 (Пробный) на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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