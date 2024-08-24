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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробная Двузлотовка (8 грошей) 1771 года. Серебро (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробная Двузлотовка (8 грошей) 1771 года Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Пробная Двузлотовка (8 грошей) 1771 года Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,86 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1771
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробная Двузлотовка (8 грошей) 1771 года. Серебро. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5300 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 40000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.

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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
1458 $
Цена в валюте аукциона 5850 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
9449 $
Цена в валюте аукциона 40000 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе Heritage - January 5, 2017
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе Heritage - January 5, 2017
Продавец Heritage
Дата 5 января 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе Heritage - September 13, 2016
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность UNC
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Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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