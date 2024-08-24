Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробная Двузлотовка (8 грошей) 1771 года. Серебро (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Серебро
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,86 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1771
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробная Двузлотовка (8 грошей) 1771 года. Серебро. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5300 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 40000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?
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