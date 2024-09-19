Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Ползлотек (2 гроша) 1771 года "FIDEM SERVAT" (Польша, Станислав II Август)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Ползлотек (2 гроша)
- Год 1771
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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