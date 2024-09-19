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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты Ползлотек (2 гроша) Станислава II Августа - Польша

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Ползлотек (2 гроша) 1771 Пробный

Монограмма печатная
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1771 Медь R8 0 21771 Серебро R4 0 13
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Ползлотек (2 гроша) 1771 Пробный

Монограмма прописная
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1771 Медь R8 0 01771 Серебро R4 0 2
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Ползлотек (2 гроша) 1771

FIDEM SERVAT
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1771 С венком R8 0 21771 R8 0 0
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