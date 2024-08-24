Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный Ползлотек (2 гроша) 1771 года "Монограмма печатная". Медь (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Медь
Фотография: Heritage Auctions
Техническая информация
- Металл Медь
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Ползлотек (2 гроша)
- Год 1771
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Ползлотек (2 гроша) 1771 года "Монограмма печатная". Медь. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 17000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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