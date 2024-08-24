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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный Ползлотек (2 гроша) 1771 года "Монограмма печатная". Медь (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробный Ползлотек (2 гроша) 1771 года "Монограмма печатная" Медь - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Пробный Ползлотек (2 гроша) 1771 года "Монограмма печатная" Медь - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Ползлотек (2 гроша)
  • Год 1771
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Ползлотек (2 гроша) 1771 года "Монограмма печатная". Медь. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 17000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

Сохранность
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
4489 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе Heritage - September 13, 2016
Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Ползлотек (2 гроша) 1771 "Монограмма печатная" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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