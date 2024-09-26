Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный Ползлотек (2 гроша) 1771 года "Монограмма прописная". Серебро (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Ползлотек (2 гроша)
- Год 1771
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Ползлотек (2 гроша) 1771 года "Монограмма прописная". Серебро. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 14000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.
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