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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный Ползлотек (2 гроша) 1771 года "Монограмма прописная". Серебро (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробный Ползлотек (2 гроша) 1771 года "Монограмма прописная" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Пробный Ползлотек (2 гроша) 1771 года "Монограмма прописная" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Ползлотек (2 гроша)
  • Год 1771
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Ползлотек (2 гроша) 1771 года "Монограмма прописная". Серебро. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 14000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
  • WCN (1)
Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 "Монограмма прописная" (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 "Монограмма прописная" (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
4594 $
Цена в валюте аукциона 14000 PLN
Продавец WCN
Дата 24 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
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Для продажи Ползлотек (2 гроша) 1771 "Монограмма прописная" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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