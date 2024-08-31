Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный Ползлотек (2 гроша) 1771 года "Монограмма печатная". Серебро (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Серебро
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Ползлотек (2 гроша)
- Год 1771
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Ползлотек (2 гроша) 1771 года "Монограмма печатная". Серебро. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 407 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 16500 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность SP63 PCGS
Цена
1884 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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