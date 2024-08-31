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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный Ползлотек (2 гроша) 1771 года "Монограмма печатная". Серебро (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробный Ползлотек (2 гроша) 1771 года "Монограмма печатная" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Пробный Ползлотек (2 гроша) 1771 года "Монограмма печатная" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Ползлотек (2 гроша)
  • Год 1771
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Ползлотек (2 гроша) 1771 года "Монограмма печатная". Серебро. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 407 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 16500 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

Сохранность
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
1703 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность SP63 PCGS
Цена
1884 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе Heritage - April 19, 2016
Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность UNC
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Ползлотек (2 гроша) 1771 "Монограмма печатная" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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