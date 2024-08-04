Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Ползлотек (2 гроша) 1771 года "FIDEM SERVAT". С венком (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: С венком
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1771 года "FIDEM SERVAT". С венком. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 372 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 14000 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.
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