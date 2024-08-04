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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Ползлотек (2 гроша) 1771 года "FIDEM SERVAT". С венком (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: С венком

Аверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1771 года "FIDEM SERVAT" С венком - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1771 года "FIDEM SERVAT" С венком - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Ползлотек (2 гроша)
  • Год 1771
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1771 года "FIDEM SERVAT". С венком. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 372 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 14000 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.

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Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 "FIDEM SERVAT" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 "FIDEM SERVAT" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
3564 $
Цена в валюте аукциона 14000 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 "FIDEM SERVAT" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 "FIDEM SERVAT" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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