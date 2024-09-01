Трояк (3 гроша) 1771 года G (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1771 года со знаком G. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 676 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3200 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.

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