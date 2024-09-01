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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1771 года G (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1771 года G - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1771 года G - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 503,815

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1771
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1771 года со знаком G. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 676 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3200 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.

Сохранность
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  • MARCINIAK (3)
  • WCN (6)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1771 G на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1771 G на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1771 G на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1771 G на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1771 G на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1771 G на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1771 G на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1771 G на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1771 G на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1771 G на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1771 G на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1771 G на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1771 G на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1771 G на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1771 G на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1771 G на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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