Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1771 года G (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 503,815
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1771
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1771 года со знаком G. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 676 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3200 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.
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Дата 10 ноября 2022
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Дата 10 ноября 2022
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Дата 13 апреля 2022
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность F
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
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Где продать?
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