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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1771 года g "Тип 1765-1795" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1771 года g "Тип 1765-1795" - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1771 года g "Тип 1765-1795" - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 278,660

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1771
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1771 года со знаком g. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 496 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1500 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (1)
  • WCN (8)
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша 1 грош 1771 g на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
381 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Польша 1 грош 1771 g на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 1 грош 1771 g на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1771 g на аукционе GGN - October 18, 2003
Польша 1 грош 1771 g на аукционе GGN - October 18, 2003
Продавец GGN
Дата 18 октября 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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