1 грош 1771 года g "Тип 1765-1795" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1771 года со знаком g. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 496 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1500 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

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