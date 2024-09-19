Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1771 года g "Тип 1765-1795" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 278,660
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1771
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1771 года со знаком g. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 496 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1500 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.
Сохранность
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- WCN (8)
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец GGN
Дата 18 октября 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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