Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные Полталера 1771 года. Медь (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Медь
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Медь
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Полталера
- Год 1771
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные Полталера 1771 года. Медь. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 939 проданному на аукционе Stary Sklep за 20500 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
5088 $
Цена в валюте аукциона 20500 PLN
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