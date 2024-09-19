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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные Полталера 1771 года. Медь (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробные Полталера 1771 года Медь - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Пробные Полталера 1771 года Медь - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полталера
  • Год 1771
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные Полталера 1771 года. Медь. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 939 проданному на аукционе Stary Sklep за 20500 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

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Польша Полталера 1771 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Полталера 1771 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
5088 $
Цена в валюте аукциона 20500 PLN
Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
2156 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Польша Полталера 1771 (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Полталера 1771 (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полталера 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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