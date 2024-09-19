Ползлотек (2 гроша) 1771 года IS (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1771 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1200 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

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