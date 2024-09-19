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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Ползлотек (2 гроша) 1771 года IS (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1771 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1771 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,587)
  • Вес 3,34 гр
  • Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
  • Диаметр 23 - 23,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 218,054

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Ползлотек (2 гроша)
  • Год 1771
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1771 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1200 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность
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  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (2)
  • WCN (3)
Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 IS на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 IS на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 IS на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 IS на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 825 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 IS на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 IS на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 IS на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 IS на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 IS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 IS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 IS на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 IS на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 IS на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 IS на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 IS на аукционе GGN - October 19, 2002
Польша Ползлотек (2 гроша) 1771 IS на аукционе GGN - October 19, 2002
Продавец GGN
Дата 19 октября 2002
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Ползлотек (2 гроша) 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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