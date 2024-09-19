Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Ползлотек (2 гроша) 1771 года IS (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,587)
- Вес 3,34 гр
- Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
- Диаметр 23 - 23,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 218,054
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Ползлотек (2 гроша)
- Год 1771
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1771 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1200 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.
Сохранность
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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