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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный Сребреник (1 грош) 1771 года "Монограмма прописная" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Пробный Сребреник (1 грош) 1771 года "Монограмма прописная" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Пробный Сребреник (1 грош) 1771 года "Монограмма прописная" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,6 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Сребреник (1 грош)
  • Год 1771
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Сребреник (1 грош) 1771 года "Монограмма прописная". Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 11150 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Сребреник (1 грош) 1771 "Монограмма прописная" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Сребреник (1 грош) 1771 "Монограмма прописная" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
2894 $
Цена в валюте аукциона 11150 PLN
Польша Сребреник (1 грош) 1771 "Монограмма прописная" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Сребреник (1 грош) 1771 "Монограмма прописная" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
1201 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Польша Сребреник (1 грош) 1771 "Монограмма прописная" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Сребреник (1 грош) 1771 "Монограмма прописная" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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