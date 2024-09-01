Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный Сребреник (1 грош) 1771 года "Монограмма прописная" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,6 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Сребреник (1 грош)
- Год 1771
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Сребреник (1 грош) 1771 года "Монограмма прописная". Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 11150 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- MARCINIAK (2)
- Niemczyk (1)
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
2894 $
Цена в валюте аукциона 11150 PLN
Где продать?
Для продажи Сребреник (1 грош) 1771 "Монограмма прописная" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск