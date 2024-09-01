Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный Сребреник (1 грош) 1771 года "Монограмма печатная" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,6 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Сребреник (1 грош)
- Год 1771
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Сребреник (1 грош) 1771 года "Монограмма печатная". Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 442 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 11000 PLN. Торги состоялись 23 февраля 2013.
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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