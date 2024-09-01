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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный Сребреник (1 грош) 1771 года "Монограмма печатная" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Пробный Сребреник (1 грош) 1771 года "Монограмма печатная" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Пробный Сребреник (1 грош) 1771 года "Монограмма печатная" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,6 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Сребреник (1 грош)
  • Год 1771
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Сребреник (1 грош) 1771 года "Монограмма печатная". Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 442 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 11000 PLN. Торги состоялись 23 февраля 2013.

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Польша Сребреник (1 грош) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Сребреник (1 грош) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1394 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Польша Сребреник (1 грош) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
1603 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Польша Сребреник (1 грош) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Сребреник (1 грош) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Сребреник (1 грош) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Сребреник (1 грош) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Сребреник (1 грош) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS62 NGC
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность AU
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность AU
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Польша Сребреник (1 грош) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе GGN - October 19, 2002
Польша Сребреник (1 грош) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе GGN - October 19, 2002
Продавец GGN
Дата 19 октября 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Сребреник (1 грош) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Сребреник (1 грош) 1771 "Монограмма печатная" (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 1996
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Сребреник (1 грош) 1771 "Монограмма печатная" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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