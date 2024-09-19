Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробная Двузлотовка (8 грошей) 1771 года. Золото (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Золото
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 7,99 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1771
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробная Двузлотовка (8 грошей) 1771 года. Золото. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 90000 PLN. Торги состоялись 11 мая 2019.
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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