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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробная Двузлотовка (8 грошей) 1771 года. Золото (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Пробная Двузлотовка (8 грошей) 1771 года Золото - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Пробная Двузлотовка (8 грошей) 1771 года Золото - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 7,99 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1771
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробная Двузлотовка (8 грошей) 1771 года. Золото. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 90000 PLN. Торги состоялись 11 мая 2019.

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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность VF
Цена
23562 $
Цена в валюте аукциона 90000 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность VF
Цена
14950 $
Цена в валюте аукциона 14950 USD
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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