Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробная Злотовка (4 гроша) 1771 года (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Пробная Злотовка (4 гроша) 1771 года - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Пробная Злотовка (4 гроша) 1771 года - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,52 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1771
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (48) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробная Злотовка (4 гроша) 1771 года. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 21000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (11)
  • Niemczyk (14)
  • Numimarket (1)
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (17)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
963 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
3001 $
Цена в валюте аукциона 13000 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность SP62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Злотовка (4 гроша) 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Станислава II Августа Монеты Польши 1771 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Злотовка (4 гроша) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск