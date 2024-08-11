Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробная Злотовка (4 гроша) 1771 года (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,52 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Злотовка (4 гроша)
- Год 1771
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (48) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробная Злотовка (4 гроша) 1771 года. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 21000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность F
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF DETAILS PCGS
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS64 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
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