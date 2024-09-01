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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1771 года (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1771 года - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1771 года - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Медь

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1771
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1771 года. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2478 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 575 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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Польша 1 грош 1771 на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 1 грош 1771 на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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