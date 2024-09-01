Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1771 года (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Медь
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1771
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1771 года. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2478 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 575 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.
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