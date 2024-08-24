Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробная Злотовка (4 гроша) 1771 года (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Медь
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Злотовка (4 гроша)
- Год 1771
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробная Злотовка (4 гроша) 1771 года. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2482 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 625 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC PL
Цена
625 $
Цена в валюте аукциона 625 USD
Где продать?
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