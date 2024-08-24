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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробная Злотовка (4 гроша) 1771 года (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Пробная Злотовка (4 гроша) 1771 года - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Пробная Злотовка (4 гроша) 1771 года - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1771
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробная Злотовка (4 гроша) 1771 года. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2482 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 625 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 (Пробная) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC PL
Цена
625 $
Цена в валюте аукциона 625 USD
Продавец WCN
Дата 20 ноября 1992
Сохранность VF
Цена
160 zł
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Продавец WCN
Дата 23 ноября 1991
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Злотовка (4 гроша) 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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