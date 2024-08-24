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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробная Двузлотовка (8 грошей) 1771 года. Медь (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробная Двузлотовка (8 грошей) 1771 года Медь - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Пробная Двузлотовка (8 грошей) 1771 года Медь - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1771
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробная Двузлотовка (8 грошей) 1771 года. Медь. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе WDA - MiM за 14000 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2022.

Сохранность
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
3103 $
Цена в валюте аукциона 14000 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе Wójcicki - September 15, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе Wójcicki - September 15, 2018
Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
1556 $
Цена в валюте аукциона 5750 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1771 (Пробная) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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