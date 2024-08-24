Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробная Двузлотовка (8 грошей) 1771 года. Медь (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Медь
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1771
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробная Двузлотовка (8 грошей) 1771 года. Медь. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе WDA - MiM за 14000 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2022.
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