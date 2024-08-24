Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные Полталера 1771 года. Серебро (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 10,18 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Полталера
- Год 1771
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные Полталера 1771 года. Серебро. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 289 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 31000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- CNG (1)
- Heritage (2)
- Leo Hamburger (1)
- MARCINIAK (2)
- Niemczyk (1)
- Rzeszowski DA (1)
- WCN (5)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (1)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
4823 $
Цена в валюте аукциона 19500 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность SP55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Полталера 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск