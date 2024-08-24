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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные Полталера 1771 года. Серебро (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные Полталера 1771 года Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Пробные Полталера 1771 года Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 10,18 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полталера
  • Год 1771
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные Полталера 1771 года. Серебро. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 289 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 31000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

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Польша Полталера 1771 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полталера 1771 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность F
Цена
1872 $
Цена в валюте аукциона 7500 PLN
Польша Полталера 1771 (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Полталера 1771 (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
4823 $
Цена в валюте аукциона 19500 PLN
Польша Полталера 1771 (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Полталера 1771 (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1771 (Пробные) на аукционе Heritage - January 22, 2021
Польша Полталера 1771 (Пробные) на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1771 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша Полталера 1771 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Польша Полталера 1771 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша Полталера 1771 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность SP55 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1771 (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Полталера 1771 (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1771 (Пробные) на аукционе Heritage - January 13, 2009
Польша Полталера 1771 (Пробные) на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность AU50 NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полталера 1771 (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Полталера 1771 (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC PL
Цена
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Польша Полталера 1771 (Пробные) на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Полталера 1771 (Пробные) на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Полталера 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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