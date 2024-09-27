Злотовка (4 гроша) 1771 года IS (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1771 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 517 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3000 PLN. Торги состоялись 7 июня 2014.

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