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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1771 года IS (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1771 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1771 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,541)
  • Вес 5,4 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 73,744

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1771
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1771 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 517 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3000 PLN. Торги состоялись 7 июня 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (2)
  • WCN (2)
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 IS на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 IS на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
274 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 IS на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Злотовка (4 гроша) 1771 IS на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
428 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Злотовка (4 гроша) 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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