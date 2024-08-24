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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Злотовка (4 гроша) Станислава II Августа - Польша

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Злотовка (4 гроша) 1766-1782

Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1766 FS 4,139,000 R 0 2571767 FS 7,679,000 R 0 2751767 FS Медь - R8 0 41768 IS 45,851 R2 0 71769 IS 19,502 R5 0 61771 IS 73,744 R1 0 41772 AP 16,955 R3 0 21773 AP 5,201 R6 0 31774 AP 36,529 R2 0 61775 EB 56,561 R1 0 71776 EB 46,515 R2 0 71777 EB 62,359 R2 0 111778 EB 20,438 R2 0 101779 EB 44,004 R2 0 171780 EB 82,443 R1 0 121781 EB 10,374 R3 0 51782 EB 35,473 R2 0 5
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Злотовка (4 гроша) 1783-1785

Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1783 EB 10,924 R3 0 31784 EB 10,390 R3 0 141785 EB 224,926 R1 0 32
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Злотовка (4 гроша) 1786

Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1786 EB 164,018 R1 0 17
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Злотовка (4 гроша) 1787-1794

Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1787 EB 1,622,000 0 1321788 EB 1,196,000 0 701789 EB 820,276 R 0 471790 EB 1,751,000 0 1171791 EB 2,307,000 0 1161792 MV 2,320,000 0 1241793 MV 3,390,000 0 1271794 MV Надпись 83 1/2 660,146 R 0 46
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Злотовка (4 гроша) 1794-1795

Восстание Костюшко
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1794 MV Надпись 84 1/2 172,987 R2 0 41795 MV Надпись 84 1/2 60,913 R4 0 9
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