Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Злотовка (4 гроша) 1768 года IS (Польша, Станислав II Август)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,541)
- Вес 5,4 гр
- Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 45,851
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Злотовка (4 гроша)
- Год 1768
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1768 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4000 PLN. Торги состоялись 7 июня 2014.
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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