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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1768 года IS (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1768 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1768 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,541)
  • Вес 5,4 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 45,851

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1768
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1768 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4000 PLN. Торги состоялись 7 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • WCN (4)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
237 $
Цена в валюте аукциона 960 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1768 IS на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1768 IS на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
305 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1768 IS на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Злотовка (4 гроша) 1768 IS на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1768 IS на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Злотовка (4 гроша) 1768 IS на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Злотовка (4 гроша) 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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