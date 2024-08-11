Злотовка (4 гроша) 1768 года IS (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1768 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4000 PLN. Торги состоялись 7 июня 2014.

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