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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1768 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1768 FS Фигура короля
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1768 IS Гурт узорчатый
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Талер 1768 IS Гурт надпись
Средняя цена 7100 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Полталера 1768 IS Без ленты в волосах
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Полталера 1768 IS Лента в волосах
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS
Средняя цена 320 $
Продажи
1 99
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS
Средняя цена 450 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1768 IS
Средняя цена 390 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Ползлотек (2 гроша) 1768 IS
Средняя цена 370 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Сребреник (1 грош) 1768 FS
Средняя цена 120 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
Сребреник (1 грош) 1768 IS
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1768 G
Средняя цена 35 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1 грош 1768 G
Средняя цена 70 $
Продажи
0 188
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1768 G
Средняя цена 95 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
Шеляг 1768 G Коронный
Средняя цена 20 $
Продажи
0 110
Аверс
Реверс
Шеляг 1768 Коронный
Средняя цена 120 $
Продажи
0 2

Мерные гирьки

Аверс
Реверс
Мерная гирька дуката 1768
Средняя цена 220 $
Продажи
0 22
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