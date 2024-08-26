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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1768 года G (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1768 года G - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1768 года G - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 32,037,999

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1768
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (188)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1768 года со знаком G. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 301 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5500 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1768 G на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша 1 грош 1768 G на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 1 грош 1768 G на аукционе Александр - June 12, 2024
Польша 1 грош 1768 G на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU50
Цена
Польша 1 грош 1768 G на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1768 G на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 1 грош 1768 G на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Польша 1 грош 1768 G на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1768 G на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1768 G на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1768 G на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1768 G на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1768 G на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1768 G на аукционе Numision - April 5, 2024
Польша 1 грош 1768 G на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1768 G на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 грош 1768 G на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1768 G на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 грош 1768 G на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1768 G на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1768 G на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1768 G на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша 1 грош 1768 G на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1768 G на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1768 G на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1768 G на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1768 G на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1768 G на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1768 G на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1768 G на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1768 G на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1768 G на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1768 G на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1768 G на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1768 G на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1768 G на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша 1 грош 1768 G на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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