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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Мерная гирька дуката 1768 года (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Мерная гирька дуката 1768 года - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Мерная гирька дуката 1768 года - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,49 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Мерная гирька дуката
  • Год 1768
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Мерная гирька дуката 1768 года. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 305 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1500 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • MARCINIAK (7)
  • WCN (11)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Польша Мерная гирька дуката 1768 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Мерная гирька дуката 1768 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
Цена
355 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Польша Мерная гирька дуката 1768 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Мерная гирька дуката 1768 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 525 PLN
Польша Мерная гирька дуката 1768 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Мерная гирька дуката 1768 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Мерная гирька дуката 1768 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Мерная гирька дуката 1768 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Мерная гирька дуката 1768 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Мерная гирька дуката 1768 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Мерная гирька дуката 1768 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Мерная гирька дуката 1768 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Мерная гирька дуката 1768 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Мерная гирька дуката 1768 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Мерная гирька дуката 1768 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Мерная гирька дуката 1768 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Мерная гирька дуката 1768 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Мерная гирька дуката 1768 на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Мерная гирька дуката 1768 на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
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Польша Мерная гирька дуката 1768 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Мерная гирька дуката 1768 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 1994
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Мерная гирька дуката 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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