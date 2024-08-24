Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Мерная гирька дуката 1768 года (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,49 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Мерная гирька дуката
- Год 1768
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Мерная гирька дуката 1768 года. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 305 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1500 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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