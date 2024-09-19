Двузлотовка (8 грошей) 1768 года FS (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1768 года со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 527 проданному на аукционе WDA - MiM за 8000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

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