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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1768 года FS (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1768 года FS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1768 года FS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,627)
  • Вес 9,35 гр
  • Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 2,095,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1768
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (99) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1768 года со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 527 проданному на аукционе WDA - MiM за 8000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
791 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе Inasta - September 5, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS на аукционе Inasta - September 5, 2024
Продавец Inasta
Дата 5 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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