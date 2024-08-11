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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1768 года "Коронный" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Шеляг 1768 года "Коронный" - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Шеляг 1768 года "Коронный" - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: GGN

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Шеляг
  • Год 1768
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1768 года "Коронный". Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1048 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 500 PLN. Торги состоялись 24 марта 2023.

Сохранность
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  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
Польша Шеляг 1768 "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шеляг 1768 "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша Шеляг 1768 "Коронный" на аукционе GGN - September 21, 1996
Польша Шеляг 1768 "Коронный" на аукционе GGN - September 21, 1996
Продавец GGN
Дата 21 сентября 1996
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

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