Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1768 года "Коронный" (Польша, Станислав II Август)
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1768 года "Коронный". Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1048 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 500 PLN. Торги состоялись 24 марта 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- GGN (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
Где продать?
Для продажи Шеляг 1768 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск