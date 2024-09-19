Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1768 года FS "Фигура короля" (Польша, Станислав II Август)
Техническая информация
- Металл Золото (0,982)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Тираж UNC 117
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Дукат
- Год 1768
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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