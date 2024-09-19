Талер 1768 года IS. Гурт узорчатый (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1768 года со знаком IS. Гурт узорчатый. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 15000 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

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