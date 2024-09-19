Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1768 года IS. Гурт узорчатый (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Гурт узорчатый
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,07 гр
- Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
- Диаметр 39,2 - 41 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 5,532
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Талер
- Год 1768
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1768 года со знаком IS. Гурт узорчатый. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 15000 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.
Сохранность
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Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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