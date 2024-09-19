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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1768 года IS. Гурт узорчатый (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Гурт узорчатый

Аверс монеты - Талер 1768 года IS Гурт узорчатый - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Талер 1768 года IS Гурт узорчатый - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,07 гр
  • Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
  • Диаметр 39,2 - 41 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 5,532

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1768
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1768 года со знаком IS. Гурт узорчатый. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 15000 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (2)
  • Stare Monety (1)
  • WAG (2)
  • WCN (4)
  • Wójcicki (1)
Польша Талер 1768 IS на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Талер 1768 IS на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
679 $
Цена в валюте аукциона 2700 PLN
Польша Талер 1768 IS на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
16006 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Польша Талер 1768 IS на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Польша Талер 1768 IS на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Польша Талер 1768 IS на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1768 IS на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1768 IS на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1768 IS на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша Талер 1768 IS на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1768 IS на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1768 IS на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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