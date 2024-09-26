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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1768 года IS (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1768 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1768 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,627)
  • Вес 9,35 гр
  • Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 2,095,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1768
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1768 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 541 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 13000 PLN. Торги состоялись 19 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (4)
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
342 $
Цена в валюте аукциона 8000 CZK
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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