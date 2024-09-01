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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Сребреник (1 грош) 1768 года IS (Польша, Станислав II Август)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,367)
  • Вес 1,99 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7303 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,761,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Сребреник (1 грош)
  • Год 1768
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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