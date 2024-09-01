Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Сребреник (1 грош) 1768 года IS (Польша, Станислав II Август)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,367)
- Вес 1,99 гр
- Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7303 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,761,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Сребреник (1 грош)
- Год 1768
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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