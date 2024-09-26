Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1768 года G (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,95 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 12,500,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1768
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1768 года со знаком G. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 658 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2700 PLN. Торги состоялись 15 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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