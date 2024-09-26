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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1768 года G (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1768 года G - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1768 года G - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,95 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 12,500,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1768
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1768 года со знаком G. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 658 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2700 PLN. Торги состоялись 15 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 48 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе DESA - October 15, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе DESA - October 15, 2022
Продавец DESA
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1768 G на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полугрош (1/2 гроша) 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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