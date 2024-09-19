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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Медные монеты Полугрош (1/2 гроша) Станислава II Августа - Польша

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Полугрош (1/2 гроша) 1766-1792

Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1766 G 641,160 R1 0 241767 G 6,600,000 R 0 481768 G 12,500,000 R 0 571775 EB 144,148 R1 0 101776 EB 52,164 R2 0 171777 EB 67,954 R3 0 121780 EB 91,436 R2 0 201781 EB 43,834 R4 0 121782 EB 50,580 R2 0 131792 MV - R6 0 5
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