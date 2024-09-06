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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1775 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1775 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1775 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,95 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 144,148

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1775
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1775 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 530 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 550 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность
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  • Janas (1)
  • MARCINIAK (2)
  • WCN (4)
  • Wójcicki (2)
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1775 EB на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1775 EB на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1775 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1775 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1775 EB на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1775 EB на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1775 EB на аукционе Janas - March 23, 2019
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1775 EB на аукционе Janas - March 23, 2019
Продавец Janas
Дата 23 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полугрош (1/2 гроша) 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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