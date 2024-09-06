Полугрош (1/2 гроша) 1775 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1775 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 530 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 550 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

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