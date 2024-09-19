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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1775 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1775 EB
Средняя цена 6200 $
Продажи
0 8

Монеты Освенцимско-Заторское

Аверс
Реверс
30 крейцеров 1775 IC FA Для Галиции
Средняя цена 500 $
Продажи
0 92
Аверс
Реверс
15 крейцеров 1775 CA Для Галиции
Средняя цена 1600 $
Продажи
1 37

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1775 EB LITH
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
Талер 1775 EB LITU
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
Полталера 1775 EB Лента в волосах
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1775 EB
Средняя цена 310 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1775 EB
Средняя цена 310 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Ползлотек (2 гроша) 1775 AP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Ползлотек (2 гроша) 1775 EB
Средняя цена 60 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Сребреник (1 грош) 1775 AP
Средняя цена 660 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1775 EB
Средняя цена 790 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 грош 1775 EB
Средняя цена 350 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1775 EB
Средняя цена 50 $
Продажи
0 10
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