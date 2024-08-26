Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1775 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,982)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Тираж UNC 3,872
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Дукат
- Год 1775
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1775 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 276 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 28000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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