Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1775 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1775 года EB - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1775 года EB - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Тираж UNC 3,872

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1775
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1775 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 276 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 28000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (2)
  • WCN (4)
Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
6722 $
Цена в валюте аукциона 28000 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность XF
Цена
3318 $
Цена в валюте аукциона 14000 PLN
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1775 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Дукат 1775 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1775 EB на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Дукат 1775 EB на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1775 EB на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Дукат 1775 EB на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1775 EB на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1775 EB на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Дукат 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Станислава II Августа Монеты Польши 1775 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск