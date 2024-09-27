Злотовка (4 гроша) 1775 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1775 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7644 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2500 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

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