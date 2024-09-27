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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1775 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1775 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1775 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,541)
  • Вес 5,4 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 56,561

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1775
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1775 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7644 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2500 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
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  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (1)
Польша Злотовка (4 гроша) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
624 $
Цена в валюте аукциона 2500 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1775 EB на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1775 EB на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность F
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1775 EB на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1775 EB на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1775 EB на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Злотовка (4 гроша) 1775 EB на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Злотовка (4 гроша) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Злотовка (4 гроша) 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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