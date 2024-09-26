1 грош 1775 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1775 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 397 проданному на аукционе WDA - MiM за 4200 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность UNC (3) XF (1) VF (8) Сохранность (слабы) MS61 (3) BN (2) Сервис NGC (3)