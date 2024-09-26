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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1775 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1775 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1775 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,650,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1775
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1775 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 397 проданному на аукционе WDA - MiM за 4200 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (2)
Польша 1 грош 1775 EB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1775 EB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
298 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша 1 грош 1775 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1775 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 1 грош 1775 EB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша 1 грош 1775 EB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1775 EB на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 1 грош 1775 EB на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1775 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 1 грош 1775 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1775 EB на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Польша 1 грош 1775 EB на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1775 EB на аукционе Janas - September 28, 2019
Польша 1 грош 1775 EB на аукционе Janas - September 28, 2019
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1775 EB на аукционе Janas - September 28, 2019
Польша 1 грош 1775 EB на аукционе Janas - September 28, 2019
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1775 EB на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Польша 1 грош 1775 EB на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1775 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 грош 1775 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1775 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 1 грош 1775 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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