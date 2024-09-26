Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1775 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,650,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1775
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1775 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 397 проданному на аукционе WDA - MiM за 4200 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Где продать?
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