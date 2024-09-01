Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1775 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 1,099,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1775
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1775 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 639 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 14000 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2015.
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец GGN
Дата 20 октября 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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