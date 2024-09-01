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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1775 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1775 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1775 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 1,099,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1775
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1775 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 639 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 14000 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2015.

Сохранность
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  • GGN (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Numimarket (1)
  • WCN (8)
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1775 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1775 EB на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1775 EB на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1775 EB на аукционе GGN - October 20, 2005
Польша Трояк (3 гроша) 1775 EB на аукционе GGN - October 20, 2005
Продавец GGN
Дата 20 октября 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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