Польша Период: 1506-2020 1506-2020
15 крейцеров 1775 года CA "Для Галиции" (Польша, Австрийское правление)
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 крейцеров 1775 года "Для Галиции" со знаком CA. Это серебряная монета периода Австрийского правления отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7699 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 25000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
6239 $
Цена в валюте аукциона 25000 PLN
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 29 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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