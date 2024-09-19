15 крейцеров 1775 года CA "Для Галиции" (Польша, Австрийское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 крейцеров 1775 года "Для Галиции" со знаком CA. Это серебряная монета периода Австрийского правления отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7699 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 25000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

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