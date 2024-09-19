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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

15 крейцеров 1775 года CA "Для Галиции" (Польша, Австрийское правление)

Аверс монеты - 15 крейцеров 1775 года CA "Для Галиции" - цена серебряной монеты - Польша, Австрийское правление Реверс монеты - 15 крейцеров 1775 года CA "Для Галиции" - цена серебряной монеты - Польша, Австрийское правление

Фотография: Sincona AG

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,4 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Австрийское правление
  • Номинал 15 крейцеров
  • Год 1775
  • Правитель Мария Терезия (Императрица Австрии)
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 крейцеров 1775 года "Для Галиции" со знаком CA. Это серебряная монета периода Австрийского правления отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7699 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 25000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
6239 $
Цена в валюте аукциона 25000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
2806 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе VL Nummus - September 17, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе VL Nummus - September 17, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе Karbownik - October 29, 2020
Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе Karbownik - October 29, 2020
Продавец Karbownik
Дата 29 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе Rauch - September 13, 2019
Продавец Rauch
Дата 13 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Польша 15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции" на аукционе Naumann - August 4, 2024
Продавец Naumann
Дата 4 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 15 крейцеров 1775 "Для Галиции" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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