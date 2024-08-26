Каталог монет Австрийского правления (1774-1794)

Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Монеты Австрийского правления с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Медь $100 - 0 110
Польша, Австрийское правление
1 грош 1794 "Для австрийских войск"
Медь $50 - 0 90
Польша, Австрийское правление
1 шиллинг 1774 S "Для Галиции"
Серебро $200 - 0 134
Польша, Австрийское правление
30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции"
Медь $200 - 1 148
Польша, Австрийское правление
3 гроша 1794 "Для австрийских войск"
Серебро $500 - 0 92
Польша, Австрийское правление
30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции"
Серебро $240 - 0 26
Польша, Австрийское правление
15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции"
Серебро $1,600 - 1 38
Польша, Австрийское правление
15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции"
Серебро $320 - 0 23
Польша, Австрийское правление
30 крейцеров 1777 IC FA "Для Галиции"
Серебро - - 0 1
Польша, Австрийское правление
Пробные 6 грошей 1794 "Для австрийских войск"
Серебро $900 - 0 11
Польша, Австрийское правление
15 крейцеров 1777 CA "Для Галиции"
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