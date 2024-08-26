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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Каталог монет Австрийского правления (1774-1794)

Всего добавлено монет: 10

Период чеканки Австрийского правления
Каталог монет Австрийское правление 1774-1794
coin Монеты для войск
coin Освенцим и Затор
Год монеты

Монеты Австрийского правления с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Польша, Австрийское правление
1 грош 1794 "Для австрийских войск"
 Медь $100 - 0 110Coin photo Coin photo
Польша, Австрийское правление
1 шиллинг 1774 S "Для Галиции"
 Медь $50 - 0 90Coin photo Coin photo
Польша, Австрийское правление
30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции"
 Серебро $200 - 0 134Coin photo Coin photo
Польша, Австрийское правление
3 гроша 1794 "Для австрийских войск"
 Медь $200 - 1 148Coin photo Coin photo
Польша, Австрийское правление
30 крейцеров 1775 IC FA "Для Галиции"
 Серебро $500 - 0 92Coin photo Coin photo
Польша, Австрийское правление
15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции"
 Серебро $240 - 0 26Coin photo Coin photo
Польша, Австрийское правление
15 крейцеров 1775 CA "Для Галиции"
 Серебро $1,600 - 1 38Coin photo Coin photo
Польша, Австрийское правление
30 крейцеров 1777 IC FA "Для Галиции"
 Серебро $320 - 0 23Coin photo Coin photo
Польша, Австрийское правление
Пробные 6 грошей 1794 "Для австрийских войск"
 Серебро - - 0 1Coin photo Coin photo
Польша, Австрийское правление
15 крейцеров 1777 CA "Для Галиции"
 Серебро $900 - 0 11
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