15 крейцеров 1776 года CA "Для Галиции" (Польша, Австрийское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 крейцеров 1776 года "Для Галиции" со знаком CA. Это серебряная монета периода Австрийского правления отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4349 проданному на аукционе SINCONA AG за 1400 CHF. Торги состоялись 26 октября 2016.

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