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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

15 крейцеров 1776 года CA "Для Галиции" (Польша, Австрийское правление)

Аверс монеты - 15 крейцеров 1776 года CA "Для Галиции" - цена серебряной монеты - Польша, Австрийское правление Реверс монеты - 15 крейцеров 1776 года CA "Для Галиции" - цена серебряной монеты - Польша, Австрийское правление

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,4 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Австрийское правление
  • Номинал 15 крейцеров
  • Год 1776
  • Правитель Мария Терезия (Императрица Австрии)
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 крейцеров 1776 года "Для Галиции" со знаком CA. Это серебряная монета периода Австрийского правления отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4349 проданному на аукционе SINCONA AG за 1400 CHF. Торги состоялись 26 октября 2016.

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  • Wormser Auktionshaus (1)
Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе Frühwald - January 20, 2024
Продавец Frühwald
Дата 20 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе Wormser Auktionshaus - June 6, 2020
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 6 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе Künker - May 28, 2020
Продавец Künker
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе Frühwald - February 10, 2019
Продавец Frühwald
Дата 10 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе SINCONA - October 26, 2016
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 крейцеров 1776 CA "Для Галиции" на аукционе Baldwin's - September 29, 2011
Продавец Baldwin's
Дата 29 сентября 2011
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 15 крейцеров 1776 "Для Галиции" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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