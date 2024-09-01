Польша Период: 1506-2020 1506-2020
15 крейцеров 1776 года CA "Для Галиции" (Польша, Австрийское правление)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,4 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Узорчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Австрийское правление
- Номинал 15 крейцеров
- Год 1776
- Правитель Мария Терезия (Императрица Австрии)
- Монетный двор Вена
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 крейцеров 1776 года "Для Галиции" со знаком CA. Это серебряная монета периода Австрийского правления отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4349 проданному на аукционе SINCONA AG за 1400 CHF. Торги состоялись 26 октября 2016.
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Продавец Frühwald
Дата 20 января 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 6 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 10 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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