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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1776 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1776 EB
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 4

Монеты Освенцимско-Заторское

Аверс
Реверс
30 крейцеров 1776 IC FA Для Галиции
Средняя цена 200 $
Продажи
0 134
Аверс
Реверс
15 крейцеров 1776 CA Для Галиции
Средняя цена 240 $
Продажи
0 26

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1776 EB LITH
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Талер 1776 EB LITU
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
Полталера 1776 EB Лента в волосах
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB
Средняя цена 530 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1776 EB
Средняя цена 300 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Ползлотек (2 гроша) 1776 EB
Средняя цена 230 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Сребреник (1 грош) 1776 EB
Средняя цена 250 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1776 EB
Средняя цена 55 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 грош 1776 AP
Средняя цена 470 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 грош 1776 EB
Средняя цена 110 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1776 EB
Средняя цена 75 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Шеляг 1776 EB Коронный
Средняя цена 340 $
Продажи
0 18
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